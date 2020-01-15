تظاهرات جديدة بإيران بسبب طريقة التعامل مع قضية الطائرة

شهدت إيران تظاهرات غاضبة على مدى 4 أيام في عدة مناطق، لا سيما في بعض الجامعات بطهران، ووجهت دعوات جديدة الأربعاء للنزول إلى الشوارع.

وقد أعلن الحرس الثوري مسؤوليته عن إسقاط الطائرة الأوكرانية في طهران عن طريق الخطأ بعد أيام من الانكار.

ونظم الإيرانيون مسيرات ووقفات لليوم الخامس احتجاجًا على كارثة الطائرة الأوكرانية وكيفية تصرف السلطات بشأنها.

واندلعت الاحتجاجات في إيران التي قادها طلاب يوم السبت، بعد أن أقر الجيش الإيراني أنه أسقط الطائرة الأوكرانية التي كانت تقل 176 راكبا فجر الثامن من يناير، أغلبهم إيرانيون وكنديون، بالخطأ في وقت كانت البلاد فيه في حالة تأهب قصوى لرد أميركي بعد هجمات صاروخية إيرانية طالت قواعد عسكرية في العراق تضم جنوداً أميركيين.