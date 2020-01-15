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الأهلي يخشى مفاجآت طنطا

الأربعاء 15/يناير/2020 - 09:21 ص
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الأهلي وطنطا
الأهلي وطنطا
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يخشى نادي الأهلي مفاجآت فريق طنطا في المباراة التي تقام بينهما في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدوري المصري.

يحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة من الفوز في كل مبارياته بينما طنطا في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

ويسعى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لمصالحة جماهيره بعد التعثر أمام بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي والتعادل الإيجابي 1-1 في دوري أبطال إفريقيا.


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نادي الاهلي الدوري المصري الاهلي وطنطا الاهلي اخبار الرياضة

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