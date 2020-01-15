Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزيرا النقل والتخطيط يبحثان استكمال المشروع القومي للطرق (صور)

الأربعاء 15/يناير/2020 - 09:00 ص
Advertisements
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
كرستينا عياد
Advertisements
أكد كل من وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية توفير كافة الاعتمادات المطلوبة لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها أولًا والتى تأتى فى إطار الحرص على دعم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض الوزير، خطة عمل الوزارة خلال العام المالي 20/2021، ومنها أهمية استكمال المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق والطرق الاستراتيجية فى سيناء، بالإضافة إلى استكمال مشروعات الطرق الرئيسية بين المحافظات، فضلًا عن مشروعات محاور الكبارى على النيل والكبارى العلوية على الطرق الرئيسية وغيرها من المشروعات القائمة كما عرض وزير النقل مشروعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق المطلوب توفير اعتمادات مالية لها بخطة العام المالي 2020/2021 للالتزام بالتنفيذ وفقا للبرامج الزمنية المخططة.

من جانبها أكدت السعيد أن قطاع النقل من القطاعات المهمة فى خطة الدولة، حيث تعد خدمات قطاع النقل من الخدمات التى يشعر بها المواطن بشكل مباشر وذلك من خلال المشروعات القومية للطرق، والكبارى، وخطوط مترو الأنفاق والسكك الحديد ومشروعات الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وغيرها من الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطن من أجل توفير نظام نقل يحقق أهداف التنمية المستدامة ودعم دور النقل على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشارت إلى أن مصر خلال الفترة السابقة استطاعت تحقيق طفرة كبيرة فى مجال البنية الأساسية وخاصة فى خدمات قطاع النقل، كما تحسن تصنيف مصر فى مجال الطرق حيث قفزت مصر 90 مركزا وفقا لتصنيف التنافسية الدولية في مجال جودة الطرق حيث قفزت من المركز 118 عام 2014 لتصبح في المركز 28 عام 2019 وهو من ضمن المؤشرات الفرعية التى ساعدت فى رفع مؤشر التنافسية لمصر.

كما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع النقل يسهم بشكل كبير فى تحقيق العدالة المكانية، فلا يمكن العمل على تنمية أى منطقة إلا من خلال ربطها ببعضها وبالمناطق الأخرى من خلال شبكات الطرق والنقل على مستوى الجمهورية، مؤكدة على إن الخطة الاستثمارية لوزارة النقل للعام المالى 2020/2021 يتم فيها مراعاة الأولويات واستكمال والانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها، مع تقديم كافة الإمكانات الممكنة التى تدعم الخطة الاستثمارية للوزارة.

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع موسع بمقر وزارة التخطيط لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة النقل للعام المالي 2020/2021، والاحتياجات الضرورية لخطة عمل الوزارة.

وزيرا النقل والتخطيط يبحثان استكمال المشروع القومي للطرق (صور)
وزيرا النقل والتخطيط يبحثان استكمال المشروع القومي للطرق (صور)
وزيرا النقل والتخطيط يبحثان استكمال المشروع القومي للطرق (صور)
وزيرا النقل والتخطيط يبحثان استكمال المشروع القومي للطرق (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اخبار وزارة النقل

أخبار تهمك

كيكي يغير خريطة تدريبات برشلونة من اليوم الأول

منذ حوالي 6 ساعات

خبر صادم لفايلر قبل مواجهة النجم الساحلي

منذ حوالي 13 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: صدمة قبل مواجهة النجم الساحلي.. الاقتراب من ضم الصفقة الكبري.. موعد مباراة الأهلي ضد طنطا في الدوري المصري

منذ حوالي 11 ساعة

نجم بالميراس إلى برشلونة خلفا لبوسكيتس

منذ 35 دقيقة

عاجل.. مجدي عبد الغني يصدم الأهلي بسبب كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

إثيوبيا في ورطة.. خبير مائي يفجر مفاجأة حول عمر سد النهضة

منذ 40 دقيقة

عاجل.. ترامب يجتمع مع الوزراء المشاركين في مباحثات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: كيكي يقرب البرسا من صفقة قوية ورئيس البلوجرانا يفجر مفاجأة حول إقالة المدرب الجديد ورسال مؤثرة من ميسي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رد رسمي من رابيد فيينا على انتقال لاعبه للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الخارجية تكشف آخر تطورات مباحثات سد النهضة في واشنطن

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مدافع الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 22 ساعة

الكشف عن السر وراء استبعاد بوكيتينو من تدريب برشلونة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

يورجن كلوب يكشف سبب غضب نجوم ليفربول منه

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق مفاجئ من مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

مواكبة التطورات المتلاحقة.. خطة تطوير قطاع النقل × 15 معلومة

وزير التنمية المحلية يشيد بالجهد والمظهر المشرف لمحافظة القليوبية

في ساعاته الأولى داخل الوزارة.. "الوزير" يعقد اجتماع موسع مع قيادات النقل ومضاعفة ساعات العمل

عاجل.. كامل الوزير يعلن استمرار دعم "ترك" في رئاسة الطرق والكباري

وزير النقل يجتمع مع رؤساء الشركات القابضة للطرق

"الفجر" تهنئ اللواء عادل ترك لتوليه منصب رئيس القابضة للطرق

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
09:35 م

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

عاجل.. مجدي عبد الغني يصدم الأهلي بسبب كهربا

03:28 ص

الكشف عن السر وراء استبعاد بوكيتينو من تدريب برشلونة

07:05 ص

نجم بالميراس إلى برشلونة خلفا لبوسكيتس

09:05 ص

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

06:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status