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دانا حلبي تظهر برفقة عبدالمنعم عمايري في صورة جديدة.. فهل تزوجا؟

الأربعاء 15/يناير/2020 - 08:55 ص
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دانا حلبي
دانا حلبي
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نشر الفنان السوري عبدالمنعم عمايري، صورة جديدة رفقة النجمة اللبنانية الاستعراضية دانا حلبي، وذلك بعد أيام من إعلان خطبتها ونشرها صورة يدها ويد العريس وهما مرتديان خاتم الخطوبة.

وبدا من الصورة التي نشرها عمايري، أمس الثلاثاء، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ونشرتها دانا حلبي بعده، مدى قربهما وانسجامهما مع بعض، وذلك بعد نفي عمايري في وقت سابق الارتباط بها، لتنهال عليهما التهاني.

وسبق لصفحات فنية معنية بأخبار المشاهير أن قالت إن عريس دانا حلبي هو عمايري طليق الفنانة السورية، أمل عرفة، ووالد ابنتيها.


وبالرغم من عدم تأكيد الخبر، إلا أن هوية العريس آنذاك شكلت صدمة كبيرة لدى الجمهور، الذي قال إنه لا يوجد تجانس بين النجم السوري وعروسته دانا حلبي التي تصغره بعدة سنوات.

واشتهرت دانا الحلبي من خلال الأغاني الجريئة وأطلق عليها لقب "دانا دندن" بسبب إحدى أغانيها، وكانت من أولى الفنانات اللواتي اقتحمن عالم الجرأة في الفيديو كليب.

واقتحمت دانا حلبي عالم التمثيل بعد غيابها فترة عن عالم الفن إذ بدأت مشوارها في التمثيل من خلال مسلسل "بس مباشر" إلى جانب عدد من النجوم العرب أبرزهم سوسن بدر والفنان الراحل طلعت زكريا.
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