مشاهدة مباراة الأهلي ضد طنطا بث مباشر «القناة المفتوحة» ON SPORT YouTube

الاهلي وطنطا بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا اليوم مشاهدة مباراة الأهلي TIME SPORT بث مباشر مباراة الأـهلي اليوم بث حي مواجهة الأهلي يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره طنطا مساء اليوم الأربعاء، في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري المصري، والمقرر إقامتها على ملعب استاد القاهرة الدولي .





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تنطلق مباراة الأهلي وطنطا في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على ستاد القاهرة الدولي ، وحقق الأهلي منذ انطلاق الموسم العلامة الكاملة ليتصدر جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بعد الانتصار الآخير له على نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو الفوز العاشر للأهلي على التوالي، حيث لم يتعثر الفريق في أي لقاء حتى الآن، كما لم يسكن مرماه سوى هدفين فقط في انطلاقة مذهلة لحامل اللقب.





بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا اليوم مشاهدة مباراة الأهلي TIME SPORT بث مباشر مباراة الأـهلي اليوم بث حي مواجهة الأهلي فايلر يطالب لاعبي الأهلي بغلق صفحة افريقيا

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا اليوم مشاهدة مباراة الأهلي TIME SPORT بث مباشر مباراة الأـهلي اليوم بث حي مواجهة الأهلي وعقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بغلق الملف الأفريقى مؤقتاً من أجل الاستعداد للمنافسة المحلية فى بطولة الدوري، مؤكداً ضرورة الفصل بين البطولتين حتى يتمكن الأهلى من مواصلة انتصاراته وتصدر جدول مسابقة الدورى، وذلك بعد التعادل المخيب للأمال أمام بلاتينيوم ليتعقد موقف الفريق قبل جولتين من نهاية دور المجموعات، والمقرر اقامتهما مع فريقي النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني، وشدد فايلر فى حديثه مع اللاعبين على ضرورة السير بنفس الخطوات السابقة فى بطولة الدورى وغلق الملف الأفريقى، مشيرا إلى أن العمل والاستعداد لمباراة النجم الساحلى التونسى فى الجولة الخامسة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا سيكون فى الوقت المناسب.





بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا اليوم مشاهدة مباراة الأهلي TIME SPORT بث مباشر مباراة الأـهلي اليوم بث حي مواجهة الأهلي الأهلي يعاني من اصابات بالجملة

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا اليوم مشاهدة مباراة الأهلي TIME SPORT بث مباشر مباراة الأـهلي اليوم بث حي مواجهة الأهلي ويعاني الأهلي من غيابات بالجملة في مواجهة طنطا بسبب الإصابة وعلى رأسهم رمضان صبحي، وحمدي فتحي، سعد سمير، في الوقت الذي لازال هناك أكثر من لاعب غير جاهز بشكل كامل بعد عودتهم تواً من الإصابة، ومنهم المالي اليود يانج ومحمد مجدي قفشة وشريف اكرامى.



