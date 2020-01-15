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مشاهدة مباراة الأهلي اليوم| يلا شوت بث مباشر مباراه الاهلي وطنطا يلا كوره| نتيجة اهداف مباراة الاهلي الآن

الأربعاء 15/يناير/2020 - 08:40 ص
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بوابة الفجر
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بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا اليوم مشاهدة مباراة الأهلي TIME SPORT بث مباشر مباراة الأـهلي اليوم بث حي مواجهة الأهلي يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، نظيره طنطا، يوم الأربعاء المقبل 15/1/2020، فى إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري المصري، على ملعب استاد القاهرة الدولى . 
 
 
بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا اليوم مشاهدة مباراة الأهلي TIME SPORT بث مباشر مباراة الأـهلي اليوم بث حي مواجهة الأهلي  يبدو لقاء الاهلى امام طنطا سهلًا نسبيًا وأن المباراة ستنتهى لصالح المارد الأحمر، الذى حقق العلامة الكاملة منذ انطلاق قطار مسابقة الدورى المصرى الممتاز لهذا الموسم . 

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا اليوم مشاهدة مباراة الأهلي TIME SPORT بث مباشر مباراة الأـهلي اليوم بث حي مواجهة الأهلي يدخل الأهلى المباراة وهو متصدر جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 30 نقطة، بعد الانتصار الآخير له على نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو الفوز العاشر للأهلي على التوالي، حيث لم يتعثر الفريق في أي لقاء حتى الآن، كما لم يسكن مرماه سوى هدفين فقط في انطلاقة مذهلة لحامل اللقب دون منافس حقيقي له على البطولة تقريبًا.

بينما يدخل نادي طنطا المباراة وهو يحتل جدول الترتيب فى المركز الخامس عشر، لذا فهو مهدد للهبوط بسبب بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا اليوم مشاهدة مباراة الأهلي TIME SPORT بث مباشر مباراة الأـهلي اليوم بث حي مواجهة الأهلي  ابتعاده عن متذيل الترتيب بفارق نقطتين فقط، ولكن الأداء الذي ظهر به الزمالك يمنحه الأمل من أجل محاولة إلحاق الخسارة الأولى بالأهلي هذا الموسم على الرغم أن تلك المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق ولكن كل شئ وارد في كرة القدم.

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