الجزائرية منال حدلي تتألق بالجبة القبائلية في أحدث ظهور لها

تألقت المطربة الجزائرية منال حدلي بزي الجبة القبائلية في أحدث ظهور لها، وشاركت محبيها بمجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وأشاد محبيها بجمال الزي عليها ولاسيما وأنها اختارت نموذج بسيط وأنيق لتظهر به، وأعربوا عن إعجابهم الشديد من خلال التعليقات.



حجاب منال حدلي يثير أزمة



وكانت منال حدلي، قد تعرضت من قبل لموجة من الانتقادات الشرسة من قبل بعض الجمهور الذي رأى أن طريقة حجابها ليست صحيحة ولا تتماشى مع مواصفات الحجاب الذي أمرنا به الله، ولكن منال حدلي صرحت في إحدى اللقاءات، بأنها راضية تمامًا عن حجابها ولاتلتفت لآراء هؤلاء المعارضين.



بكاء منال حدلي في تصوير كليب "تحملت معاك"



وكانت منال حدلي قد انهارت من البكاء أثناء تصوير مشاهد كليب أغنيتها تحملت معاك والذي يسرد قصة إمرأة تعاني من قلة إهتمام حبيبها ومعاملته السيئة.

