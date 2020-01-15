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بعد عزاء ابن عمه.. محمد منير: "كان لقاء مع التسامح"

الأربعاء 15/يناير/2020 - 08:46 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجه الفنان محمد منير رسالة شكر لكل من قام بمواساته في وفاة زوج شقيقته ومدير أعماله محمود أبا، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


حيث كتب منير منشورًا قال فيه :إنا لله وإنا اليه راجعون، بالأمس كان عزاء أخي وتوأم روحي وابن عمي وزوج شقيقتي المرحوم محمود ابايزيد".

وتابع منير قائلاً :"لم أشعر بالعزاء، كان لقاء مع التسامح والحب والدفء، شعرت أمس أننا نملك قدرة الحب معًا، شعرت بحبكم جميعًا أولادي ،وزملائي ،و أصدقائي والشعب المصري والعربي فكنتم جميعًا أهلي وعائلتي وسندي، شعرت في لحظة واحدة بكل مشاعر المواساة الرقيقة المليئة دفء وحب، شعرت للمرة المليون بشعور العائلة باسمي واسم كل أفراد عائلتي أقول لكم من قلبي شكرًا لكم جميعًا، رحم الله محمود أبا يزيد، وسبحان من له الدوام".

والجدير بالذكر أن محمود أبا يزيد الشهير ب" محمود منير"،ابن عم الفنان محمد منير وزوج شقيقته، توفي يوم الجمعة الماضي، وتم تشييع جنازته يوم السبت من مسجد الحصري بأكتوبر.
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