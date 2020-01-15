رجاء الجداوي تشكر الفنانين بعد زيارتهم لها

قام نخبة من المشاهير بزيارة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، في منزلها وذلك للاطمئنان عليها بعد شائعة وفاتها.



ونشرت رجاء صورة لها وهي برفقتهم وعلقت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وقالت: نورتوني ياحبايبي اللي فالصورة واللي ورا الكاميرا ديما متجمعين في الخير.



من جانب آخر، قررت إدارة مهرجان أسوان السينمائى الدولى لأفلام المرأة تكريم الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، فى افتتاح دورته الرابعة التى سيعقد فى الفترة من 10 إلى 16 فبراير المقبل، وذلك تقديراً لمسيرتها السينمائية الطويلة التى تمتد لأكثر من 60 عاما.



وقدمت رجاء الجداوي خلال مشوارها الفني باقة متميزة من الأعمال الفنية التي رسخت اسمها في قلوب محبيها ومنها: "دعاء الكروان" و"إشاعة حب" و"زائر الفجر" و"ليتنى ما عرفت الحب" و"موعد على العشاء" و"بريق عينيك وغيرها.