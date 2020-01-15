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أحمد زاهر يستعرض عضلاته من داخل الجيم

الأربعاء 15/يناير/2020 - 08:32 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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شارك الفنان أحمد زاهر جمهوره بصورة له من داخل الجيم وهو يستعرض عضلاته عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق زاهر على الصورة قائلًا: "وقت الجيم، انطلق يازوزو انطلق".

من جانب آخر يشارك أحمد زاهر في بطولة مسلسل البرنس مع الفنان محمد رمضان، وحرص من قبل على نشر مجموعة من الصور له مع أبطال العمل في الكواليس.

جدير بالذكر أن مسلسل "البرنس" بطولة: محمد رمضان ، نور اللبنانية، عبدالعزيز مخيون، أحمد زاهر ، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، سلوى عثمان، ريم سامي، محمد علاء، أحلام الجريتلى.
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