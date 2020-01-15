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اليوم.. السيسي يشهد افتتاح قاعدة برنيس العسكرية

الأربعاء 15/يناير/2020 - 07:34 ص
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الفجر
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يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فعاليات افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بجنوب محافظة البحر الأحمر.

ومن المقرر أيضا أن يشهد السيسي يرافقه عدد من رؤساء وزعماء الدول العربية والأجنبية، والفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، فعاليات المناورة "قادر 2020".

وتأتي المناورة "قادر 2020" في ظل ما وصلت إليه تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من روح قتالية ومعنوية عالية وقدرة عالية على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها.
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الكلمات المفتاحية

قاعدة برنيس قادر 2020 السيسي

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