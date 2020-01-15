الكشف عن السر وراء استبعاد بوكيتينو من تدريب برشلونة

كشفت تقارير صحفية، عن السر الذي دفع إدارة نادي برشلونة لاستبعاد فكرة التعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير الانجليزي السابق، من أجل خلافة إرنستو فالفيردي في قيادة النادي الكتالوني فنياً.





وذكرت صحيفة "دياريو سبورت"، أن بوتشيتينو لم يكن مرشحاً قوياً لخلافة فالفيردي في تدريب برشلونة، في ظل العداء الكبير الذي يحمله المدرب الأرجنتيني ضد البلوجرانا، حيث سبق له إطلاق العديد من التصريحات الساخرة ضد البلوجرانا، حينما كان يعمل مدرباً في اسبانيول، والتي كان منها وصف فكرة تدريب البلوجرانا يوماً ما بالأمر المستحيل.





وفي سياق متصل، استبعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة فكرة التعاقد مع ماسيميليانو أليجري، في ظل اشتراط مدرب يوفنتوس السابق الحصول على عقد طويل الأمد بصحبة النادي الكتالوني.





والجدير بالذكر أن برشلونة أعلن عن تعيين كيكي سيتيين مدرباً للنادي الكتالوني خلفاً لإرنستو فالفيردي، الذي فقد تم فسخ التعاقد معه على خلفية الخسارة في نصف نهائي كأس السوبر الاسباني أمام أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



