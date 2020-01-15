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"أحدث نقلة نوعية".. وزير الآثار يكشف أسباب تكريم الأمين العام

الأربعاء 15/يناير/2020 - 07:02 ص
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مصطفى وزيري أثناء التكريم
مصطفى وزيري أثناء التكريم
حسام زيدان - بلال احمد
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كشف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، عن الأسباب التي دعته لتكريم الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، وذلك في حفل عيد الأثريين الرابع عشر على المشرح الكبير بدار الأوبرا مساء أمس الثلاثاء.

وأوضح العناني أن وزيري أحدث نقلة نوعية في العمل الأثري بمصر، حيث ساهم في تحريك العديد من المشروعات وزالمسائل المعلقة في الوزارة التي كانت معطلة لأعوام.

وأشار الوزير إلى أن الدكتور مصطفى وزيري، استطاع استثمار الطاقة البشرية لديه والمكونة من الأثريين والمرممين والعمال المصريين، واستطاع تسجيل عدد كبير من النجاحات المتتالية، وعلى سبيل المثالى لا الحصر إعادة ترميم وتركيب عدد من التماثيل أمام الصرح الأول لمعبد الأقصر، كما استطاع توقيف عدد من مسلات الأقصر، في "تانيس" صان الحجر شرقية، إضافة إلى سلسلة متوالية من الاكتشافات التي أحدثت دجويًا عالميًا جعل اسم مصر يتردد ثانية في المحافل الدولية.

ومن ناحيته توجه وزيري بالشكر للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قائلصا إن هذا التكريم بمثابة ثقة غالية من الوزير ليس في شخصه فقط وإنما في جموع الأثريين المصريين سواء المفتشين أو المرممين أو العمال الذين حققوا الكثير من الإنجازات على أرض الواقع.

وتابع: أن الشكر واجب لكل أثري من العاملين في مختلف المناطق والمواقع والمتاحف الأثرية، على ما حققوه من إنجازات ملموسة، وستشهد الفترة القادمة المزيد من العمل المؤدي للمزيد من الانتاج الفعال والبنَّاء.
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الكلمات المفتاحية

وزير السياحة والاثار مصطفى وزيري الامين العام للمجلس الاعلى للاثار الاثار

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