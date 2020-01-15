ممثل شهير يحذف حسابه على "فيسبوك"





حذف الممثل الأمريكي الشهير مارك هاميل، حسابه بموقع للتواصل الاجتماعي "فيسبوك"، موضحًا اعتراضه على رفض مؤسس موقع التواصل الاجتماعي الشهير، مارك زوكربرغ، تقييد كيفية استهداف الإعلانات السياسية لمجموعات معينة من الأشخاص، كما فعلت شركتا "جوجل" و"تويتر" منذ أشهر قليلة.





وقال "فيسبوك" في بيان له، إنه كان يفكر في الحد من استهداف الإعلانات السياسية، ولكن الشبكة الاجتماعية أجرت استطلاعات داخل الحملات السياسية في كلا الحزبين الأمريكيين، وكذلك داخل أروقة جماعات سياسية مختلفة، ومنظمات غير ربحية، وتأكدت من "أهمية وصول تلك الإعلانات إلى الجماهير الرئيسية".





وأشار مارك هاميل في تغريدته، إلى أنه سيصبح قادرا على النوم بشكل أفضل ليلا، بعد حذف حسابه على "فيسبوك".





ومارك هاميل هو أحد أبطال سلسلة أفلام الخيال العلمي الشهيرة "حرب النجوم"، بتجسيده لشخصية فارس الجيداي "لوك سكاي ووكر".

وأعلنت "فيسبوك"، مع مطلع يناير الجاري، عزمها على توفير خدمة تنظيم "أو تحديد" الإعلانات السياسية، إذ ستصبح أقل انتشارا عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بها.







