Advertisements
Advertisements
Advertisements

ممثل شهير يحذف حسابه على "فيسبوك"

الأربعاء 15/يناير/2020 - 05:59 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

حذف الممثل الأمريكي الشهير مارك هاميل، حسابه بموقع للتواصل الاجتماعي "فيسبوك"، موضحًا اعتراضه على رفض مؤسس موقع التواصل الاجتماعي الشهير، مارك زوكربرغ، تقييد كيفية استهداف الإعلانات السياسية لمجموعات معينة من الأشخاص، كما فعلت شركتا "جوجل" و"تويتر" منذ أشهر قليلة.

وقال "فيسبوك" في بيان له، إنه كان يفكر في الحد من استهداف الإعلانات السياسية، ولكن الشبكة الاجتماعية أجرت استطلاعات داخل الحملات السياسية في كلا الحزبين الأمريكيين، وكذلك داخل أروقة جماعات سياسية مختلفة، ومنظمات غير ربحية، وتأكدت من "أهمية وصول تلك الإعلانات إلى الجماهير الرئيسية".

وأشار مارك هاميل في تغريدته، إلى أنه سيصبح قادرا على النوم بشكل أفضل ليلا، بعد حذف حسابه على "فيسبوك".

ومارك هاميل هو أحد أبطال سلسلة أفلام الخيال العلمي الشهيرة "حرب النجوم"، بتجسيده لشخصية فارس الجيداي "لوك سكاي ووكر".

وأعلنت "فيسبوك"، مع مطلع يناير الجاري، عزمها على توفير خدمة تنظيم "أو تحديد" الإعلانات السياسية، إذ ستصبح أقل انتشارا عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بها.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

منوعات الفجر الفني الإعلانات السياسية

أخبار تهمك

عاجل.. مدافع الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. رد رسمي من رابيد فيينا على انتقال لاعبه للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مجدي عبد الغني يصدم الأهلي بسبب كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الخارجية تكشف آخر تطورات مباحثات سد النهضة في واشنطن

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. ترامب يجتمع مع الوزراء المشاركين في مباحثات سد النهضة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

يورجن كلوب يكشف سبب غضب نجوم ليفربول منه

منذ ساعتين و 30 دقيقة

برشلونة يخطط لخطف نجم نابولي

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن السر وراء استبعاد بوكيتينو من تدريب برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قرار جديد تجاه فادي الهاشم زوج نانسي عجرم في قضية القتيل بمنزلهما

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: كيكي يقرب البرسا من صفقة قوية ورئيس البلوجرانا يفجر مفاجأة حول إقالة المدرب الجديد ورسال مؤثرة من ميسي

منذ حوالي 9 ساعات

خبر صادم لفايلر قبل مواجهة النجم الساحلي

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: صدمة قبل مواجهة النجم الساحلي.. الاقتراب من ضم الصفقة الكبري.. موعد مباراة الأهلي ضد طنطا في الدوري المصري

منذ حوالي 10 ساعات

تعليق مفاجئ من مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

كيكي يغير خريطة تدريبات برشلونة من اليوم الأول

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

معلومات عن القرصان الأبيض المخترق 50 مليون حساب على "فيسبوك"؟

فيسبوك يحذف حسابات مزيفة مرتبطة بالنظام الإيرانى

عاجل.. حالة وفاة تُفجع الفنانة شهيرة

فيسبوك يحذف المزيد من الصفحات والحسابات المرتبطة بروسيا

أحمد فلوكس وهنا شيحة يحذفان بعضهما على "إنستجرام"!

فيسبوك يحذف 265 حساباً مزيفاً مرتبطاً بإسرائيل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
09:35 م

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

الكشف عن السر وراء استبعاد بوكيتينو من تدريب برشلونة

07:05 ص

عاجل.. مجدي عبد الغني يصدم الأهلي بسبب كهربا

03:28 ص

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

06:39 م

تعليق مفاجئ من مدرب برشلونة الجديد

05:03 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status