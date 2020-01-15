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مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) TIME SPORT

الأربعاء 15/يناير/2020 - 05:37 ص
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بوابة الفجر
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الان مباراة الزمالك من المنزل بدون توقف بث مباشر مباراة الزمالك مشاهدة مباراة الزمالك اليوم في الدوري مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر مباراة الجونة والزمالك يدخل فريق الزمالك لكرة القدم مواجهة قوية اليوم أمام فريق الجونة على استاد الجونة ضمن مباريات الجولة الـ13 للدوري، حيث يسعي الزمالك للعودة مرة أخرى إلى الطريق الصحيح والزحف نحو مقدمة الدوري بعد وصوله للمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة خلفًا لكل من الأهلي المتصدر برصيد 30 نقطة، والمقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة، في المقابل فان فريق الجونة يحتل المركز الـ 12 في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة.

بث مباشر مباراة الزمالك مشاهدة مباراة الزمالك اليوم في الدوري مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر مباراة الجونة والزمالكموعد مباراة الزمالك والجونة والقنوات الناقلة تقام مباراة الزمالك والجونة في الخامسة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري وتذاع علي قنوات تايم سبورت واون سبورت.

بث مباشر مباراة الزمالك مشاهدة مباراة الزمالك اليوم في الدوري مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر مباراة الجونة والزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، استقر علي الدفع بنفس تشكيل مباراة زيسكو الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا، في ظل ارتفاع مستوي الفريق، وتألق بعض النجوم مثل المغربيين محمد أوناجم وأشرف بن شرقي، وكذلك التفاهم الذي ظهر علي خط الدفاع والذي يمثله الثنائي محمود علاء ومحمود حمدي الونش، إلا أن مركز الظهير الأيمن في الزمالك يظل هو الصداع المزمن لكارتيرون في الوقت الراهن، حيث دخل الثنائي حازم إمام والناشئ أحمد عيد في منافسة للدخول في التشكيل الأساسي، بعد عودة حازم إمام من الإصابة ومشاركته في مباراة زيسكو وكذلك المستوي الجيد الذي قدمه احمد عيد خلال مشاركته مع الفريق الأول منذ تصعيده مؤخرًا من قطاع الناشئين لحل ازمة الجبهة اليمني عقب رحيل حمدي النقاز وفسخ تعاقده مع النادي، إلا أن الجهاز الفنى يرغب فى إراحة حازم إمام فى المواجهات المحلية بأكبر قدر حتى يكون جاهزًا بشكل دائم للتواجد فى مباريات الفريق بالبطولة الأفريقية وهو ما سيتم حسمه في المحاضرة الفنية اليوم.

بث مباشر مباراة الزمالك مشاهدة مباراة الزمالك اليوم في الدوري مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر مباراة الجونة والزمالك التشكيل المتوقع للزمالك أمام الجونة

بث مباشر مباراة الزمالك مشاهدة مباراة الزمالك اليوم في الدوري مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر مباراة الجونة والزمالكومن المتوقع أن يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كلا من: محمد أبو جبل في حراسة المرمي، أمامه الرباعي حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، والثلاثي الهجومي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم ويوسف أوباما ومهاجم صريح مصطفى محمد.

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