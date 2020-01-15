يورجن كلوب يكشف سبب غضب نجوم ليفربول منه

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول في تصريحاته صحفية سبب غضب نجوم ليفربول منه أثناء المباريات.





وقال كلوب في تصريحات لصحيفة إكسبريس البريطانية:"من المؤكد أن اللاعبين يغضبون مني أحياناً لأنني أصرخ عليهم بالطريقة التي أفعلها لقد قلتها مراراً وتكراراً بأنني شخص مفعم بالنشاط رغم أنني لست نشيطاً كما كنت عندما كنت أصغر سناً، إلاّ أنني ما أزال مفعماً بالنشاط".





وأضاف كلوب:"لم أتوقع من اللاعبين ما فعلناه في السنوات القليلة الماضية، لقد حاولنا البناء على ما فعلناه في العام الماضي واتخاذ الخطوة التالية حاولنا القيام بذلك خطوة تلو الأخرى إنها طريقتنا في اللعب، ليست لدي فكرة عن المدة التي استغرقها الأمر".





يذكر أن نادي ليفربول يحتل حاليا صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " وذالك بعد مرور 22 جولة من عمر البطولة الإنجليزية.





ويستعد نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح لمواجهة نادي مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.



