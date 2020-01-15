Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على القناة الناقلة للحلقة الجديدة من مسلسل "قيامة عثمان"

الأربعاء 15/يناير/2020 - 05:31 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

تذاع الحلقة الجديدة من مسلسل "قيامة عثمان" والذي يعد تكملة للمسلسل الشهير "أرطغرل"، الأربعاء من كل أسبوع.

المؤسس عثمان مسلسل تركي درامي تاريخي من إنتاج مؤسسة بوزداغ فيلم وإخراج متين جوناي.

القنوات الناقلة للمؤسس عثمان
ويتم عرض الملسسل على قناة  ATV التركية، ويقدم "الفجر الفني" ترددات القناة على الأقمار الصناعية.

"أبطال المسلسل"
بطولة الممثل بوراك أوزجيفيت بدور الغازي عثمان ابن أرطغرل والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، وأصلهان كارالار ويتم عرضه على قناة أي تي في التركية.

"قصة المسلسل"
تدور أحداث المسلسل حول قيام الدولة العثمانية ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث (وأصغر) أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منوعات قيامة عثمان دراما الفجر الفني

أخبار تهمك

خبر صادم لفايلر قبل مواجهة النجم الساحلي

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق مفاجئ من مدرب برشلونة الجديد

منذ ساعة و 28 دقيقة

كيكي يغير خريطة تدريبات برشلونة من اليوم الأول

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. مجدي عبد الغني يصدم الأهلي بسبب كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الخارجية تكشف آخر تطورات مباحثات سد النهضة في واشنطن

منذ أقل من ساعة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: صدمة قبل مواجهة النجم الساحلي.. الاقتراب من ضم الصفقة الكبري.. موعد مباراة الأهلي ضد طنطا في الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

يورجن كلوب يكشف سبب غضب نجوم ليفربول منه

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رد رسمي من رابيد فيينا على انتقال لاعبه للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كواليس اجتماع الخطيب مع لاعبي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مدافع الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة طنطا غدًا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. قرار جديد تجاه فادي الهاشم زوج نانسي عجرم في قضية القتيل بمنزلهما

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: كيكي يقرب البرسا من صفقة قوية ورئيس البلوجرانا يفجر مفاجأة حول إقالة المدرب الجديد ورسال مؤثرة من ميسي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ترامب يجتمع مع الوزراء المشاركين في مباحثات سد النهضة

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

عاجل.. تعرف على القناة الناقلة للحلقة الأولى من مسلسل "المؤسس عثمان"

تعرف على القناة الناقلة للحلقة الثانية من "المؤسس عثمان"

Yarmouk HD يعاد الآن عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 5 الخامسة عبر دعوة واليرموك والفجر محاولات عودة اختطاف تالا

hd رابط elfagr يعاد الآن عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 5 الخامسة عبر دعوة واليرموك والفجر محاولات عودة إختطاف تالا مجانا

قناة Yarmouk يعاد الآن عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 5 الخامسة عبر دعوة واليرموك والفجر محاولات عودة اختطاف تالا يوتيوب

live| يعاد الآن عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 5 الخامسة عبر دعوة واليرموك والفجر محاولات عودة إختطاف تالا Alyarmouk tv

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
09:35 م

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

عاجل.. الخارجية تكشف آخر تطورات مباحثات سد النهضة في واشنطن

05:40 ص

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

06:39 م

تعليق مفاجئ من مدرب برشلونة الجديد

05:03 ص

عاجل.. مجدي عبد الغني يصدم الأهلي بسبب كهربا

03:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status