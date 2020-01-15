Advertisements
Advertisements
Advertisements

صابرين تتصدر تريند جوجل

الأربعاء 15/يناير/2020 - 04:57 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

تصدرت اسم الفنانة صابرين تيريند جوجل، بعد ظهورها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس.

وتحدث صابرين، خلال الحلقة عن أعمالها الفنية وعن قضية خلعها للحجاب، إضافة إلى الانتقادات التي واجهتها بعد ذلك.

يذكر أن  صابرين، خاضت السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل "فكرة بمليون جنيه"، والمسلسل شارك في بطولته علي ربيع، حنان سليمان، سهر الصايغ، صلاح عبد الله، كريم عفيفي، وشارك في تأليف المسلسل كل من أمين جمال، وإبراهيم محسن، ومحمد فتحي، وشريف يسري، وهو من إخراج وائل إحسان.


 


Advertisements

أخبار تهمك

كيكي يغير خريطة تدريبات برشلونة من اليوم الأول

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مدافع الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 19 ساعة

يورجن كلوب يكشف سبب غضب نجوم ليفربول منه

منذ ساعة

عاجل.. مجدي عبد الغني يصدم الأهلي بسبب كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق مفاجئ من مدرب برشلونة الجديد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. كواليس اجتماع الخطيب مع لاعبي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ترامب يجتمع مع الوزراء المشاركين في مباحثات سد النهضة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. رد رسمي من رابيد فيينا على انتقال لاعبه للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: كيكي يقرب البرسا من صفقة قوية ورئيس البلوجرانا يفجر مفاجأة حول إقالة المدرب الجديد ورسال مؤثرة من ميسي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة طنطا غدًا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الخارجية تكشف آخر تطورات مباحثات سد النهضة في واشنطن

منذ أقل من ساعة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: صدمة قبل مواجهة النجم الساحلي.. الاقتراب من ضم الصفقة الكبري.. موعد مباراة الأهلي ضد طنطا في الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

خبر صادم لفايلر قبل مواجهة النجم الساحلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. قرار جديد تجاه فادي الهاشم زوج نانسي عجرم في قضية القتيل بمنزلهما

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
09:35 م

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

عاجل.. الخارجية تكشف آخر تطورات مباحثات سد النهضة في واشنطن

05:40 ص

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

06:39 م

تعليق مفاجئ من مدرب برشلونة الجديد

05:03 ص

عاجل.. مجدي عبد الغني يصدم الأهلي بسبب كهربا

03:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status