صابرين تتصدر تريند جوجل





وتحدث صابرين، خلال الحلقة عن أعمالها الفنية وعن قضية خلعها للحجاب، إضافة إلى الانتقادات التي واجهتها بعد ذلك.





يذكر أن صابرين، خاضت السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل "فكرة بمليون جنيه"، والمسلسل شارك في بطولته علي ربيع، حنان سليمان، سهر الصايغ، صلاح عبد الله، كريم عفيفي، وشارك في تأليف المسلسل كل من أمين جمال، وإبراهيم محسن، ومحمد فتحي، وشريف يسري، وهو من إخراج وائل إحسان.













تصدرت اسم الفنانة صابرين تيريند جوجل، بعد ظهورها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس.