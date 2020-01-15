برشلونة يخطط لخطف نجم نابولي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة الجديد وريال بيتيس السابق من محبي الإسباني فابيان رويز نجم خط وسط نابولي الحالي.





وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن اسم الإسباني فابيان رويز ارتبط بالانتقال إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن سيتين حرم برشلونة في وقتٍ سابق من التعاقد مع فابيان رويز عندما كان اللاعب في ريال بيتيس عقب آداؤه في بطولة أوروبا تحت 21 سنة وتتويجه بجائزة أفضل لاعب.





وقال سيتين عن فشل انتقال رويز إلى برشلونة في تصريحات سابقة نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "عرض برشلونة دفع مليون يورو لضم فابيان إلى برشلونة B ورفضت، أردناه في بيتيس".





وأضاف: "عندما وصلت، رأيت إمكانيات فابيان رويز وقررنا الإبقاء عليه، كان يحتاج إلى تطوير بعض الأشياء لكن كانت لديه قدرة مذهلة على التعلم".





واختتم سيتين تصريحاته قائلاً: "نابولي ضمه مقابل 30 مليون يورو وهو رقم أقل من قيمته الحقيقية"..





وألمحت الصحيفة الإسبانية إلى أنه هناك تنافس شديد من قبل ريال مدريد وبرشلونة على الفوز بخدمات رويز الصيف المقبل في الوقت الذي يسعى فيه نابولي للحصول على 100 مليون يورو مقابل بيعه.



