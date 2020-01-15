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كيكي يغير خريطة تدريبات برشلونة من اليوم الأول

الأربعاء 15/يناير/2020 - 04:01 ص
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كيكي سيتين المدير الفني الجديد لنادي برشلونة
كيكي سيتين المدير الفني الجديد لنادي برشلونة
علي ماهر حلمي
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غير المدرب الاسباني كيكي سيتين المدير الفني الجديد لنادي برشلونة والذي جاء لتدريب النادي الكتالوني خلفا المدرب المقال فالفيردي خريطة تدريبات برشلونة من اليوم الأول.

‏تعرف على القرار الأول لمدرب برشلونة الجديد كيكي:

‏إدارة نادي برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو كانت تقرر يجهز لحفل للفريق اليوم مما يعني إجازة لكن المدير الفنى الجديد للنادي كيكي إستدعى اللاعبين للتدريب الساعه ١١ صباحا وفي التدريبات المسائية تواجد جميع اللاعبين المتاحين من الفريق الاول في التدريبات وشارك في التدريب لاعبين من برشلونة B مثل ايناكي بينا وفاتي وبيريز وتشاومي بالإضافة إلى ريكي بيج بينما غاب توديبو عن التدريب المسائي ايضاً باذن من النادي الكتالوني.

️وذكرت الصحف الاسبانية أن كيكي سيتين المدير الفني الجديد لنادي برشلونة لديه قالب قصير من 18 لاعبا فقط من الفريق الأول، وبغياب اللاعب الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي صانع ألعاب نادي برشلونة الذي يتعافى في قطر لديه 17، اي عليه استخدام لاعبي الرديف في القوائم المستدعاة للمباراة القادمة، وخاصة هناك آرثور الذي عاد حديثا للمران الجماعي، وسواريز المصاب 4 أشهر.

بينما قالت صحيفة موندوديبورتيفو التابعة لنادي برشلونة أن المدرب كيكي ️سيتين لم يقرر بعد ما إذا كان سيطلب التوقيع مع رأس حربة لتعويض المهاجم الدولي الاورجوايني لويس سواريز، ولكنه فتح الباب أمام تغيير التكتيك من 4-3-3 إلى 4-4-2، أحيانا.

وقال كيكي ‏سيتين المدير الفني الجديد لنادي برشلونة الاسباني أن هدفه هو الفوز بكل شيء ممكن مع النادي الكتالوني وان هذا النادي ليس لديه طريق آخر، فقط يجب التحسن، وتحقيق كل الالقاب إلى جانب لعب الكرة الجميلة، الطريق الافضل للفوز هو لعب كرة قدم جميلة، احيانا لا تفوز، ولكن يجب ان تلعب باسلوب جميل.

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