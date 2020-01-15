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منافس الأهلي| موعد مباراة النجم الساحلي والترجي في كلاسيكو الكرة التونسية

الأربعاء 15/يناير/2020 - 03:50 ص
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النجم الساحلي والترجي
النجم الساحلي والترجي
محمد جمال
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يستضيف ملعب رادس اليوم مباراة قوية ومنتظرة بين نادي الترجي والنحم الساحلي التونسي، ضمن مباريات الجولة السابعة المؤجلة من مباريات الدوري التونسي، فى لقاء منتظر من الجماهير العربية والإفريقية وأيضًا المصرية.

وتتابع جماهير النادي الأهلي خاصة لقاء النجم الساحلى أمام الترجي لرؤية فريق النجم منافس الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، والذى سيلتقيان يوم 24 يناير القادم فى مباراة حاسمة.

موعد مباراة الترجي والنجم الساحلي بالدوري التونسي

يستضيف ملعب الأولمبي برادس مباراة من العيار الثقيل ببطولة الدوري التونسي، فى إطار المباريات المؤجلة من الاسبوع السابع بين الترجي والنجم الساحلي، فى تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعه عصراً بتوقيت السعودية والخامسة عصراً بتوقيت الإمارات والثانية عصراً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي والنجم الساحلي بالدوري التونسي

يحل فريق النجم الساحلى ضيف ثقيل على نظيره الترجي التونسي اليوم الاربعاء على الملعب الأولمبي برادس، فى إطار المباريات المؤجلة من الاسبوع السابع بين الترجي والنجم الساحلي، فى تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعه عصراً بتوقيت السعودية والخامسة عصراً بتوقيت الإمارات والثانية عصراً بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة watanya الوطنية 1 التونسية وقناة الكأس 1.

موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي بدوري أبطال إفريقيا
يستضيف ملعب السلام مباراة قوية بين النادي الأهلي ونادي النجم الساحلى التونسي ضمن مباريات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، فى لقاء حاسم على بطاقات التأهل لدور ال 8 من البطولة، يوم الجمعة القادمة الموافق 24 يناير 2020، فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش.

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