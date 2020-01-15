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عاجل.. مجدي عبد الغني يصدم الأهلي بسبب كهربا

الأربعاء 15/يناير/2020 - 03:28 ص
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مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
الفجر الرياضي
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قال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، مجدي عبدالغني، أن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الزمالك السابق، والأهلي الحالي سيعاقب من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأكد عضو الجبلاية السابق في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "صدى البلد" : "الأهلي أقحم نفسه في أزمة محمود كهربا لاعب الزمالك وأفيس البرتغالي السابق، وهو لا يحتاجه فنيًا".

وواصل عبد الغني حديثه: "الأهلي لم يكن بحاجة لكهربا لأنه يملك عدد لاعبين في مركزه، الفريق يحتاج لمدافعين أكثر من احتياجه لكهربا".

وأتم نجم الأهلي الأسبق تصريحاته: "كهربا سيعاقب بالغرامة المالية فسخ عقده من طرف واحد مع الزمالك رغم أن عقده سليم".
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