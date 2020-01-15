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براتب 3500 جنيه.. "القوى العاملة" توفر فرص عمل لحديثي التخرج

الأربعاء 15/يناير/2020 - 03:31 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إسماعيل منطاوي
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أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر العديد من فرص العمل، بإحدى الشركات الخاصة للصناعات البلاستيكية، بمدينة الصف الصناعية، براتب يصل إلى 3500 جنيه.

وتضمنت الوظائف المطلوبة عدد 5 مهندسين "كهرباء – ميكانيكا" حاصلين على البكالوريوس، براتب يبدأ من 2500 جنيه حتى 3500 جنيه، حديثي التخرج.

كما تطلب الشركة 20 عام خط إنتاج، بمؤهل متوسط براتب 2200 جنيه، وأن لا يتعدى عمرهم عن 26 عام ولا يقل عن 22 عام.

ولكل من يريد الوظيفة يتواصل مع المدير المسئول الأستاذ مينا فايق منصور، 01274657288.
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وظائف شاغرة وظائف مهندسين حديثي التخرج القوى العاملة

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