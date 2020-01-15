عاجل.. الجيش السوداني يصدر بيانًا بعد قليل

أفادت قناة العربية في خبر عاجل، أن الجيش السوداني سيصدر بيانا حول الأحداث بعد قليل.



وفي وقت سابق سيطر الجيش السوداني سيطر على مقر هيئة العمليات بمنطقة كافوري، وتم اعتقال 43 فردًا من هيئة العمليات.



وأشارت قناة العربية إلى أنه وقعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في ضاحية سوبا جنوب الخرطوم، بينما بدء اقتحام المقر الرئيسي لهيئة العمليات في الخرطوم من قبل الجيش السوداني.



الجدير بالذكر أن الجيش السوداني سيطر في وقت سابق من أمس الثلاثاء، على محاولة انقلاب دبرتها وحدة تابعة للمخابرات.