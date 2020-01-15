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أبرز ترشيحات جوائز الأوسكار 2020
الأربعاء 15/يناير/2020 - 02:45 ص
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وكالات
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أُعلنت القائمة الكاملة لترشيحات جوائز الأوسكار لعام 2020، ويبدو أن فيلم "الجوكر" الذي أثار جدلا كبيرا، نال حصة الأسد من الترشيحات.
وفيما يلي قائمة أبرز ترشيحات جوائز الأوسكار:
- نساء صغيرات (Little Women
- الإيرلندي (The Irishman)
- ذات مرة في هوليوود (Once Upon a Time in Hollywood)
- حرب النجوم: صعود سكاي ووكر (Star Wars: The Rise of Skywalker)
- الطفيلي (Parasite)
- 1917
- Bombshell
- فورد ضد فيراري (Ford v Ferrari)
- قصة زواج (Marriage Story)
- جوجو رابيت (Jojo Rabbit)
- الجوكر
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