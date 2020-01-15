أبرز ترشيحات جوائز الأوسكار 2020





أُعلنت القائمة الكاملة لترشيحات جوائز الأوسكار لعام 2020، ويبدو أن فيلم "الجوكر" الذي أثار جدلا كبيرا، نال حصة الأسد من الترشيحات.





وفيما يلي قائمة أبرز ترشيحات جوائز الأوسكار:

- نساء صغيرات (Little Women