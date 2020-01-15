أحمد بلال: مهاجم الأهلي أفضل من مصطفي محمد (فيديو)

علق نجم النادي الأهلي الأسبق الكابنتن أحمد بلال على تعادل النادي الأهلي المخيب للآمال، أمام بلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا ومستوي المارد الأحمر في البطولة الغائبة عن خزائنه منذ 2013.





وصرح بلال عبر فضائية "إم بي سي مصر" :"تعادل بطعم الخسارة أمام بلاتينيوم نظرًا للفوارق الكبيرة بين الفريقين واحتياج الأهلي لمكسب المباراة، الأحمر خسر نقطتين مهمتين جدًا في مشوار دوري أبطال أفريقيا".





وواصل نجم النادي الأهلي السابق: "الأهلي لديه مشاكل كثيرة جدًا منها الإصابات وأزمات في خط الدفاع، وعدم مشاركة وليد أزارو في مباراة بلاتينيوم من البداية خطأ واضح من رينيه فايلر، فكان يجب مشاركته نظرًا للسرعات التي يمتلكها".





وأكمل بلال حديثه: "هناك شىء غريب في الأهلي، كم إصابات غير عادي في الفريق وكلهم لاعبون سوبر، رمضان صبحي أفضل لاعب في الدوري وحسين الشحات هداف الفريق، بجانب سعد سمير ووليد سليمان ومع ذلك الأهلي قادر أن يتخطى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا بشكل جيد".





وواصل مهاجم الأهلي : "خسارة الأهلي أمام صن دوانز بخماسية مباراة للنسيان، ومستحيل أن تتكرر، هناك مباريات في تاريخ الأندية صعب أن تتكرر مهما حدث".





وتابع أحمد بلال حديثه: "كنت متوقع لكهربا الظهور أفضل من ذلك في المباراة، وكنت أتمنى له التوفيق".





وإستكمل بلال تصريحاته: "الفرصة التي اهدرها كانت سهلة وستصنع الفارق معه لو كانت سكنت الشباك، اللاعب يحتاج التوفيق في بداية ظهوره".





وأتم بلال حديثه عن كهربا : "هو لا يحتاج التقيم الفني ولكن التركيز والتوفيق، كلنا نعلم قيمته وقدراته البدنية والفنية والمهارية".





وإختتم بلال حديثه بمقارنة جديدة بين نجم الزمالك مصطفي محمد ومروان محسن: "لو مروان محسن ومصطفى محمد في قمة مستواهما، فمروان أفضل، لاعب الأهصاحب إمكانيات جيدة ويجيد أحراز الأهداف برأسه"







