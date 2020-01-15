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اتحاد جدة ضد أوليمبيك أسفي.. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 02:46 ص
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إتحاد جدة
إتحاد جدة
عبد القادر عرابي
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يستضيف ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة غداً الأربعاء 15 يناير، مباراة إتحاد جدة السعودي ضد ضيفه أوليمبيك آسفي المغربي، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأندية العربية الأبطال "كأس الملك محمد السادس".

ويبحث الفريقان عن إنطلاقة جديدة لهما في كأس الملك محمد السادس، بعيداً عن موقفهما السئ في الدوريات المحلية، حيث يحتل إتحاد جدة المركز الثالث عشر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 14 نقطة وهو ليس بعيد عن مراكز الهبوط، بينما لا يبدو أوليمبيك أسفي أفضل حالاً، حيث يحتل المركز الثاني عشر في البطولة الإحترافية المغربية برصيد 13 نقطة.

كيف وصل الفريقان لهذ الدور

تأهل إتحاد جدة لدور الـ8، بعد أن أقصى فريق الوصل الإماراتي بالفوز عليه ذهاباً في الإمارات بهدفين لهدف، وإياباً في جدة بهدفين نظيفين.

بينما أطاح أوليمبيك أسفي بفريق الترجي التونسي بعد أن تعادل معه بنفس النتيجة في مبارتين الذهاب والإياب بنتيجة 1-1، ليتأهل الفريق المغربي بفضل ركلات الترجيح.

موعد مباراة إتحاد جدة ضد أوليمبيك أسفي والقنوات الناقلة لها

تنطلق المباراة اليو الأربعاء في تمام السابعة والربع مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والربع بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والربع بتوقيت الإمارات، وتتنقل على الهواء مباشرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية الأولى AD Sports HD1.

التشكيل المتوقع لمباراة إتحاد جدة ضد أوليمبيك أسفي

من المتوقع أن يبدأ الهولندي هينيك تين كات المدير الفني لإتحاد جدة المباراة بالتشكيل التالي.
حراسة المرمى: مارسيلو جروهي
خط الدفاع: مهند الشنقيطي – جوناس دي سوزا – حمدان الشمراني – منصور الحربي
خط الوسط: عبد الله المالك – كريم الأحمدي – كارلوس فيلانويفا
خط الهجوم: عبد الرحمن العبود – هارون كامارا – رومارينيو.

فيما من المتوقع أن يبدأ محمد غوصير المدير الفني لأوليمبيك أسفي مباراة إتحاد جدة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: مختار ماجد
خط الدفاع: وليد صبار – كلاوديو – عبد الصمد بن داوود – محمد مراد ناجي
خط الوسط: زكريا لحلالي – عصام بواديل – محمد المرابط – حمزة كابا – رضا زهراوي.
خط الهجوم: محمد وتارا.

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