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الجيش السوداني يتجه إلى منطقة كرري التي تشهد تمرد

الأربعاء 15/يناير/2020 - 02:45 ص
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الجيش السوداني
الجيش السوداني
الفجر
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توجه الجيش السوداني إلى منطقة كرري العسكرية التي تشهد تمردا لقوات هيئة العمليات، وفقا لما أفادت قناة العربية في خبر عاجل.

وفي وقت سابق سيطر الجيش السوداني سيطر على مقر هيئة العمليات بمنطقة كافوري، وتم اعتقال 43 فردًا من هيئة العمليات.

وأشارت قناة العربية إلى أنه وقعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في ضاحية سوبا جنوب الخرطوم، بينما بدء اقتحام المقر الرئيسي لهيئة العمليات في الخرطوم من قبل الجيش السوداني.

الجدير بالذكر أن الجيش السوداني سيطر في وقت سابق من أمس الثلاثاء، على محاولة انقلاب دبرتها وحدة تابعة للمخابرات.
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الكلمات المفتاحية

وحدة المخابرات تمرد الجيش السوداني

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