فرج عامر يعلن إقتراب توقيع مهاجم الأهلي مع سموحة (فيديو)

صرح رئيس مجلس إدراة نادي سموحة فرج عامر، أن حمادة صدقي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، كان له تجربة هي الأنجح مع الكتيبة السكندرية، مشيرًا إلى سعادته بوجوده.





وأكد رئيس مجلس إدراة نادي سموحة عبر تصريحات تلفزيونية بفضائية "إم بي سي مصر: "أحمد ناجي شخصية رياضية واجتماعية هائلة وتواجده إضافة للجهاز الفني، ونحرص على أن نفعل أفضل شىء لفريق سموحة".





وواصل فرج عامر: "تعاقدنا مع ديريك نسيبامبي الأوغندي هو عاد للفريق بعد انتهاء فترة اعاراته لمدة 6 شهور بدلًا من رونالدو وانجا".





وتابع حديثه : "تطبيق تقنية الفار جيد جدًا، عانينا من الأخطاء التحكيمية غير المقصودة من الحكام.، وسيقوم بحل مشاكل كثير جدًا في مصر".



وإختمم رئيس لجنة الشباب والرياضة السابق في البرلمان المصري: "هناك لاعب "ظريف" الناس ستفاجأ من ضمه لسموحة، والثالث منتظرين صلاح محسن من الأهلي".