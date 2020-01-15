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أصالة: "عندما ندخل النفق الذي لا نرى نهاية له غصبا عنا نختار"

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:59 ص
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بوابة الفجر
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روجت الفنانة أصالة، لفيديو كليب أغنيتها الجديدة شامخ التي طرحتها مؤخرًا عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحققت نجاجًا قويًا ونسب مشاهدات مرتفعة، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وكتب عبر "إنستجرام": "حين يصل الألم صميم الرّوح ويعبث بها، والذّهول يغلّف القلّب بورق رقيق من حديد لمّ تُصقل أطرافه، وحين يغسلنا الدّمع تارة وتارة أخرى كالزّجاج يسكن العين ولاينكسر ، حين لايصبح للعتاب معنى".

وأضافت: وحين ندخل النّفق الّذي لانرى نهاية له، هنا ورغم الألم غصباً عنّا نختار، فإنّ تمسّكت الرّوح بالألمّ وصمّمت، القلب المُحبّ لاينبض ولايبقى إنّ لمّ يكنّ شامخ".

كانت أغنية "شامخ" لأصالة، عدد مشاهدات قياسي عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

ولم تمضى أيام قليلة على إذاعة الكليب، وقد حقق أكثر من 3,828,314 مشاهدة. 

"شامخ" أغنية باللهجة الخليجية، وهي من كلمات الأمير بدر بن محمد، ألحان عبد العزيز المعنى وتوزيع منتصر محمد علي، وفيديو الأغنية من إخراج نهال نبيل.

جدير بالذكر أن أصالة كانت قد أعلنت عن إنفصالها عن طارق العريان بشكل رسمي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور إنستجرام.


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