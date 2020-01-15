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بنفيكا يتطلع لضم مهاجم ريال مدريد

الأربعاء 15/يناير/2020 - 02:05 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
علاء خليف
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دخل مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني دائرة إهتمام نادي بنفيكا البرتغالي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وذلك لتدعيم خط هجوم الفريق بالموسم الحالي.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي بنفيكا البرتغالي يسعي بقوة للتعاقد مع ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الشتوية، وذلك بعدما خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني للفريق الملكي بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان بالموسم الحالي.

وأشارت صحيفة "أوجوجو" البرتغالية أن نادي بنفيكا فتح باب المفاوضات مع إدارة نادي ريال مدريد من أجل الحصول على خدمات المهاجم الشاب ماريانو دياز لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، وذلك لتعوض رحيل راؤول دي توماس إلي اسبانيول.

وأكدت تقارير أن ماريانو دياز قد يرفض الرحيل عن ريال مدريد في الوقت الحالي رغم ابتعاده عن المشاركة في مباريات الفريق الملكي، خاصة وأنه سعيد في العاصمة مدريد، بالإضافة لتقاضيه راتبًا عاليًا يتجاوز الـ 4 ملايين يورو، ويأمل في الحصول على فرصة المشاركة في الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يخطر مسئولي نادي ريال مدريد، إدارة بنفيكا البرتغالي بخصوص الاستغناء عن "دياز" خلال الأيام المقبلة، بعد مناقشة الأمر مع الجهاز الفني للفريق الملكي بقيادة "زيدان".

يذكر أن ماريانو دياز لعب ضمن صفوف الناشئين في ريال مدريد، ثم تم تصعيده لفريق كاستيا بالنادي الملكي، وانضم للفريق الأول عام 2016 قبل أن يرحل لنادي ليون الفرنسي، وعاد للمرينجي مجددًا صيف 2018، وشارك في مباراتين فقط مع الفريق هذا الموسم بواقع 44 دقيقة ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

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