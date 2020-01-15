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موعد مباراة الأهلي اليوم| مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا بث مباشر اليوم في الدوري الممتاز بدون تقطيع| Ahly live watch

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:49 ص
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الاهلي
الاهلي
علاء خليف
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يواجه فريق الأهلي نظيره فريق طنطا مساء اليوم الأربعاء 15 / 1 / 2020، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يسعي المارد الأحمر لتحقيق الفوز والحفاظ على صدارة ترتيب المسابقة المحلية بالموسم الحالي.

ويعتلي فريق الأهلي قمة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة جمعها من 10 انتصارات (العلامة الكاملة)، وسجل 28 هدفًا واستقبلت شباكه هدفين، بينما يحتل فريق طنطا المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، جمعها من 12 مباراة حيث فاز في مباراة وتعادل في 7 مبريات وخسر 4 مباريات.

توقيت مباراة الأهلي ضد طنطا في الدوري اليوم:

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعد مباراة الأهلي وطنطا في الجولة الـ13 اليوم الأربعاء 15 يناير 2020 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت "جرينتش".

ويفتقد النادي الأهلي جهود 12 لاعبًا في مباراته ضد طنطا اليوم بسبب الإيقاف والإصابات وهم: المالي ديانج بسبب الإيقاف، شريف إكرامي – حمدي فتحي – وليد سليمان - رمضان صبحي – كريم نيدفيد – محمد محمود للإصابة وخرج من القائمة لأسباب فنية كل من: حسام عاشور، حسين السيد، صالح جمعة – أيمن أشرف وعمار حمدي.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام طنطا :

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراته ضد طنطا اليوم الأربعاء بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني.
خط الوسط: عمرو السولية، محمود متولي، محمد مجدي أفشة.
خط الهجوم: كهربا، أجايي، مروان محسن.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد طنطا:

يمكنكم متابعة البث التليفزيوني لمباراة الأهلي وطنطا اليوم الأربعاء عبر قناة اون سبورت على تردد 10853 أفقي، وقناة تايم سبورت على تردد 11449 على القمر الصناعي نايلسات، كما ستذاع المباراة عبر البث الأرضي للتليفزيون المصري، ويوفر موقعنا الفجر الرياضي روابط بث مباشر للمباراة بجودة تناسب جميع السرعات.

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