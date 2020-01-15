جورج سيدهم يتصدر تريند جوجل لهذا السبب









تصدر اسم الفنان "جورج سيدهم" تريند موقع جوجل الشهير، وذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للفنان الكبير في أحدث ظهور له مع الفنان هانى رمزى وشقيقيه أمير وإيهاب.





الصورة نشرها المحامى أمير رمزى، عبر حسابه على فيس بوك، معلقًا عليها: "كل سنة وأستاذ جورج سيدهم ودكتور ليندا طيبين، لازم أول السنة نطمن على صحة صديقنا الغالى، سنه سعيدة عليكم".





كانت زوجة جورج سيدهم كتبت عبر حسابها الرسمي بـ"فيسبوك": "قريبا مفاجأة رائعة لجمهور الفنان القدير جورج سيدهم زوجي وشريك حياتي ربنا يخليه يا رب وكل عام وجمهوره العريق بألف خير وتحياتي للفنان القدير سمير غانم والفنانة الجميلة دلال عبد العزيز.. أشكركم جدا على محبتكم الغالية تحياتي لكم".