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دولتان عربيتان تصدران القصص الجنسية إلى مصر

الأربعاء 15/يناير/2020 - 09:03 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد عبد الحافظ، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، إن وزارة الثقافة أو المركز ليس لهما أي علاقة بقصص الأطفال الجنسية التي انتشرت الفترة الأخيرة في الأسواق.

وأشار "عبد الحفاظ"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن هذه القصص والكتب تنتمي لإحدى دور النشر الخاصة الموجودة في تونس، وبعض دور النشر في لبنان.

ولفت إلى أن النائبة داليا يوسف عندما تقدمت بطلب إحاطة عن انتشار هذه القصص في مصر، تحدث بأن المركز ليس مسؤولًا عن نشر هذه القصص، لأن هذه القصص مرتبطة بدور نشر غير مصرية أخرى، وبالتالي ليس لوزارة الثقافة أو المؤسسات التابعة علاقة بهذا الأمر.

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