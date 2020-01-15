إثيوبيا في ورطة.. خبير مائي يفجر مفاجأة حول عمر سد النهضة

كشف المهندس ضياء القوصي، مستشار وزارة الري الأسبق، تفاصيل المفاوضات مع إثيوبيا حول تشغيل وملء سد النهضة، قائلاً: "أديس أبابا في ورطة حقيقية الآن، خاصة أن المفاوضات الأخيرة حول أزمة سد النهضة أعطت المفاوض المصري فرصة هائلة لوضع النقاط فوق الحروف، من خلال عرض مصر الكثير من الحلول لملء السد، وتعنت إثيوبيا أمام العالم"





وتابع "القوصي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن إثيوبيا تتحدث بشكل خاطئ بأن سد النهضة مسألة سيادية، وهذا غير حقيقي، لأن النيل نهر دولي والسيادة على هذا النهر أمر يخص مصر والسودان وإثيوبيا معًا.





ولفت إلى أن إثيوبيا تفكر في إعداد 3 سدود أخرى على النيل الأزرق، خلاف سد النهضة، وهذا يعني أن كل طمي نهر النيل سيقف أمام سد النهضة، وهذا يعني أن عمر سد النهضة قصير لأنه سيمتلئ بالطمي خلال فترة قصير.



