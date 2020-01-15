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وزير السياحة والآثار: خبيئة العساسيف أبرز اكتشافات 2019

الأربعاء 15/يناير/2020 - 05:23 ص
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وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
حسام زيدان
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أعرب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عن شكره لجموع الأثريين في عيدهم الرابع عشر قائلًا: "إن أصحاب الفضل فيما وصلت إليه الوزارة بمجهوداتكم واكتشافاتكم".

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أمام جموع الأثريين في عيدهم الرابع عشر المنعقد على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، والذي شهده الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من سفراء الدول والوزراء ونواب البرلمان ورجال السياحة، وعدد كبير من الأثريين، ومديريو المتاحف، ورؤساء القطاعات. 

وتابع "العناني"، أن أحد أبرز الاكتشافات خلال العام الماضي كانت خبيئة العساسيف، والتي استطاعت بعثة مصرية العثور عليها، والتي ضمت 30 تابوتًا لم تفتح من قبل، وكذلك اكتشاف خبيئة الحيوانات المقدسة في سقارة التي ضمت ولأول مرة مومياوات أسود، كما قدم الأثريين العديد من الأعمال المتميزة في 2019 منها أعمال الترميمات في مختلف قطاعات الوزارة. 

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن دمج السياحة والآثار في وزارة واحدة يعد أحد الخطوات الرائدة في سبيل تطوير العمل الأثري والنهوض بالعمل السياحي، لافتا إلى أن الكيانان الآن أصبحا كيان واحد متكامل، والدليل هو حضور عدد كبير من قيادات ورجال السياحة اليوم، وأن الجانبين يسعيان بكل قوتهم لإنجاح هذه المنظومة الجديدة للنهوض بالعمل الأثري والسياحي في مصر.
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