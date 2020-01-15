تكثيف أمني لضبط المتهم في واقعة قتل مسئول موقف العياط



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

يكثف رجال مباحث الجيزة جهودهم لضبط المتهم الهارب في واقعة قتل المسئول عن موقف سيارات العياط، إثر نشوب مشاجرة بينهم بسبب الخلاف على تحميل "الميكروباص".كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على إثنين من المتورطين في قتل المسئول عن موقف العياط القبلي، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب في الواقعة.وأنهى سائق حياة مسئول عن موقف سيارات العياط القبلي، بطلق خرطوش، إثر نشوب مشاجرة بينهما لرفض الأخير تحميل السيارة ملكه، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد مؤمن فرج رئيس مباحث مركز شرطة العياط، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية ووجود متوفي بموقف العياط القبلي، بنطاق المركز.انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة الرائد عادل طلبة والرائد محمد مصباح معاوني مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة تبين أن "رشدي.غ"، سائق سيارة "ميكروباص"، كان يريد تحميل "الميكروباص" خاصته، قبل دوره المقرر بالموقف، ما رفضه "حسين.م"، المسئول عن تحميل "الميكروباصات" بالموقف، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، أطلق خلالها السائق طلق خرطوش من سلاح خرطوش كان بحوزته، محدثا إصابة الأخير التي أودت بحياته.