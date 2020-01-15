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جراحة ناجحة لمدافع الاتحاد السعودي

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:23 ص
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الاتحاد السعودي
الاتحاد السعودي
أمل الحلفاوي
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أجرى زياد الصحفي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، عملية جراحية ناجحة، الثلاثاء، للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وأوضح نادي الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن المدافع الدولي أجرى العملية في العاصمة الفرنسية باريس.

واطمئن أنمار الحائلي، رئيس نادي اتحاد جدة، على مدافع الفريق زياد الصحفي، من خلال الاتصال به هاتفياً، متمنياً له الشفاء العاجل للعودة إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويستعد اتحاد جدة لملاقاة نظيره أولمبيك آسفي المغربي، الأربعاء، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
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