"باليه فرعوني" يحصد إعجاب الجميع في عيد الأثريين

انطلقت مساء أمس فعاليات احتفالية "عيد الأثريين" الرابع عشر، على المسرح الرئيسي في دار الأوبرا المصرية، واشتمل الحفل على عدة فقرات كان أبرزها فقرة بالية فرعوني، قدمتها فرقة أوبرا القاهرة.



وشهد الحفل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من سفراء الدول والوزراء ونواب البرلمان ورجال السياحة، وعدد كبير من الأثريين، ومديريي المتاحف، ورؤساء القطاعات.



وقدمت الفرقة التي ترتدي الزي المصري عرض باليه راقص حاز على إعجاب الجميع، وسجلت كاميرا "الفجر" عدة مقاطع من هذه الفقرة التي وصفها جموع الحاضرين بالمتميزة.



وكرم وزير السياحة والآثار كما هو معتاد في أعياد الأثريين، المتميزين منهم سواء في أعمال الاكتشافات الأثرية أو الترميم، حيث نال فريق كشف خبيئة العساسيف بالأقصر الجائزة الأولى، فيما نال فريق كشف خبيئة الحيوانات المقدسة في سقارة الجائزة الثانية، ونال المرمم محمد جاد، وتقدم جائزة تحت اسم جائزة ززاهي حواس للتميز الأثري، وقيمتها 15000 جنيه مصري.