Advertisements
Advertisements
Advertisements

"باليه فرعوني" يحصد إعجاب الجميع في عيد الأثريين

الأربعاء 15/يناير/2020 - 07:09 ص
Advertisements
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
حسام زيدان - بلال احمد
Advertisements
انطلقت مساء أمس فعاليات احتفالية "عيد الأثريين" الرابع عشر، على المسرح الرئيسي في دار الأوبرا المصرية، واشتمل الحفل على عدة فقرات كان أبرزها فقرة بالية فرعوني، قدمتها فرقة أوبرا القاهرة.

وشهد الحفل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من سفراء الدول والوزراء ونواب البرلمان ورجال السياحة، وعدد كبير من الأثريين، ومديريي المتاحف، ورؤساء القطاعات.

وقدمت الفرقة التي ترتدي الزي المصري عرض باليه راقص حاز على إعجاب الجميع، وسجلت كاميرا "الفجر" عدة مقاطع من هذه الفقرة التي وصفها جموع الحاضرين بالمتميزة.

وكرم وزير السياحة والآثار كما هو معتاد في أعياد الأثريين، المتميزين منهم سواء في أعمال الاكتشافات الأثرية أو الترميم، حيث نال فريق كشف خبيئة العساسيف بالأقصر الجائزة الأولى، فيما نال فريق كشف خبيئة الحيوانات المقدسة في سقارة الجائزة الثانية، ونال المرمم محمد جاد، وتقدم جائزة تحت اسم جائزة ززاهي حواس للتميز الأثري، وقيمتها 15000 جنيه مصري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

دار الأوبرا اعياد الاثريين احتفال

أخبار تهمك

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: صدمة قبل مواجهة النجم الساحلي.. الاقتراب من ضم الصفقة الكبري.. موعد مباراة الأهلي ضد طنطا في الدوري المصري

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مجدي عبد الغني يصدم الأهلي بسبب كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. ترامب يجتمع مع الوزراء المشاركين في مباحثات سد النهضة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. الخارجية تكشف آخر تطورات مباحثات سد النهضة في واشنطن

منذ ساعتين و 20 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم: كيكي يقرب البرسا من صفقة قوية ورئيس البلوجرانا يفجر مفاجأة حول إقالة المدرب الجديد ورسال مؤثرة من ميسي

منذ حوالي 9 ساعات

يورجن كلوب يكشف سبب غضب نجوم ليفربول منه

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. رد رسمي من رابيد فيينا على انتقال لاعبه للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قرار جديد تجاه فادي الهاشم زوج نانسي عجرم في قضية القتيل بمنزلهما

منذ حوالي 7 ساعات

كيكي يغير خريطة تدريبات برشلونة من اليوم الأول

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كواليس اجتماع الخطيب مع لاعبي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

خبر صادم لفايلر قبل مواجهة النجم الساحلي

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن السر وراء استبعاد بوكيتينو من تدريب برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مدافع الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 20 ساعة

تعليق مفاجئ من مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

شاهد.. كيف استقبل الأثريون زاهي حواس في عيدهم؟ (فيديو)

وصول وزير الآثار وزاهي حواس لمقر مؤتمر الإعلان عن خبيئة العساسيف

3 أعمال تفوز بجائزة زاهي حواس للتميز الأثري

وزير السياحة والآثار: خبيئة العساسيف أبرز اكتشافات 2019

ننشر أسماء المكرمين في احتفال الأثريين بدار الأوبرا

"في عيدهم الـ 14" جائزة التميز الأثري لمكتشفي خبيئة العساسيف

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
09:35 م

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

الكشف عن السر وراء استبعاد بوكيتينو من تدريب برشلونة

07:05 ص

عاجل.. مجدي عبد الغني يصدم الأهلي بسبب كهربا

03:28 ص

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

06:39 م

تعليق مفاجئ من مدرب برشلونة الجديد

05:03 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status