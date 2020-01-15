عاجل .. تشيلسي يوافق على بيع نجمه لإنتر ميلان

ذكرت تقارير إيطالية أن المهاجم الفرنسي الدولي ونجم نادي تشيلسي الإنجليزي أوليفيه جيرو أصبح على بعد خطوة واحدة من الإنضمام لنادي إنتر ميلان الإيطلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.





وأفادت شبكة "فوتبول إيطاليا" نقلاً عن الصحفي الشهير جيانلوكا دي ماريزو الصحفي بجريدة سكاي سبورت إيطاليا، أن جيرو سيتوجه لمينة ميلانو بنهاية الإسبوع الجاري، من أجل إجراء الفحوصات الطبية الروتينية، قبل توقيعه رسمياً على عقود إنضمامه للفريق.





وأضافت التقارير، أن الإتفاق تم بالفعل بين تشيلسي وإنتر ميلان على إنتقال جيرو، حيث ستيلغ قيمة الصفقة 4.5 مليون يورو، بالإضافة لمبلغ مليون يورو متغيرات.





وسيوقع جيرو على عقد يربطه بالإنتر لنحو عامين ونصف، ينتهي في صيف عام 2022.





وينتهي عقد جيرو بنهاية الموسم الجاري، وفضل البلوز بيعه خلال تلك الفترة، خشية خسارته في الصيف المقبل دون مقابل، لا سيما وأنه خارج حسابات المدير الفني للفريق فرانك لامبارد منذ بداية الموسم.





وكان إنتر ميلان أبرز المهتمين بخدمات جيرو خلال الفترة الماضية، في ظل مساعي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان في ضم مهاجم جديد للمداورة بينه وبين الثنائي لاوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو.





وتأهل إنتر ميلان لدور لـ 8 من بطولة كأس إيطاليا، بعد أن تخطى عقبة كالياري برباعية مقابل هدف في لقاء ثمن النهائي الذي أقيم أمس الثلاثاء.



