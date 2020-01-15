ميلان ضد سبال - إبراهيموفيتش يقود تشكيل الروسونيري

يلتقي فريق ميلان أمام نظيره سبال في اللقاء المقرر له مساء اليوم الأربعاء، على استاد "سان سيرو جوزيبي ميانزا"، ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس إيطاليا.





يدخل ميلان اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على نظيره كالياري بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين الأسبوع الجاري، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر للدوري الإيطالي، والذي شهد تألق للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، والذي تمكن من التسجيل بعد عودته مره إلى الفريق الإيطالي.





بينما يعاني فريق سبال من تراجع تام في الأداء والنتائج هذا الموسم، حيث يصارع الفريق من أجل الهروب من الهبوط حيث يقع الفريق في المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة.





موعد مباراة ميلان وسبال في كأس إيطاليا





تقام مباراة ميلان وسبال، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.





القنوات الناقلة لمباراة ميلان وسبال في كأس إيطاليا





تذاع المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولات العربية والأوروبية الكبرى.





ومن المتوقع أن يبدأ فريق ميلان اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

الدفاع: دافيدي كالابريا – ماتيو موساكيو – أليسيو رومانيولي – ثيو هيرنانديز.

الوسط: سامو كاستييخو – فرانك كيسي – إسماعيل بن ناصر – هاكان تشالهان أوجلو.

الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش – رافائيل لياو.



