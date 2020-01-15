إلغاء النقاط.. "التموين" تكشف أهم بنود منظومة الخبز الجديدة

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن الصوامع الجديدة تكفي لتخزين 3.1 مليون طن، وهذه الكمية تكفي لتخزين المخزون الاستراتيجي لمصر من القمح، مشيرًا إلى أن الصوامع الترابية كانت تهدر ما يقرب من 15 لـ20% من حجم القمح المخزن، وهذا الأمر يقدر بمليارات الجنيهات.



وتابع "المصيلحي"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية dmc""، مساء الثلاثاء، أن نسبة الهدر ما بين المطاحن والصوامع تقدر بـ10%، وهذا النسبة تقدر بـ5 مليار جنيه، لافتَا إلى أن المنظومة الجديدة تقتضي دفع المطاحن ثمن القمح الذي تحصل عليه، وهذا الامر لم يكن موجود سابقًا، معقبًا: "في المنظومة الجديدة المطاحن هتحافظ على كل قمحاية"



ولفت إلى أن إلى أن المواطن لن يتأثر بهذه المنظومة الجديدة وسعر الرغيف سيكون 5 قروش، مشيرًا إلى أن المواطن في المنظومة الجديدة في حال توفيره بعض الخبز من حصته الشهرية على البطاقة التموينية، سيوفر أمولًا وليس نقاطًا في بطاقة التموين، وهذه الأموال يحق للمواطن شراء بها سلع حرة.

