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"شكري" يبحث ملف سد النهضة مع مستشار الأمن القومي الأمريكي

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:06 ص
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سامح شكري
سامح شكري
الفجر
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أصدرت وزارة الخارجية بيانا، الثلاثاء، كشفت فيه تفاصيل لقاء وزير الخارجية سامح شكري بمستشار الأمن القومي الأمريكي "روبرت أوبراين" في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز العلاقات بين البلديّن بما يعكس العلاقة الثنائية المتميزة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، وكذلك المصالح الاستراتيجية المشتركة بين الدولتيّن لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري وأوبراين تبادلا الرؤى حول مجمل قضايا المنطقة وعلى رأسها تطورات الأزمة في ليبيا، حيث تم التشاور حول كيفية تعزيز الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار هناك، والتأكيد على رفض كافة التدخلات الخارجية بما يخدم جهود المبعوث الأممى الساعية للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة.

ولفت "حافظ"، إلى أن المباحثات شملت كذلك التشاور حول سُبل التصدي لظاهرة الإرهاب، حيث أكد الوزير شكري على ضرورة تبني مقاربة شاملة تتعامل مع الجماعات الإرهابية والجهات الراعية لها بدون استثناء.

وأوضح أن الوزير شكري أعرب عن التقدير للدور الأمريكي المتواصل من أجل التوصل إلى حل لمسألة المفاوضات الجارية حول سد النهضة بما يحقق مصالح كافة الاطراف المعنية.
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الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية ليبيا سد النهضة سامح شكري أخبار

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