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هل يرحل نجم الزمالك في يناير الحالي ؟

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:56 ص
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الزمالك
الزمالك
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية بأن الدولي محمد عواد حارس مرمى الزمالك يسعى للرحيل عن النادي الأبيض وذلك بسيب استبعاده من المشاركة أساسيًا في الفترة الماضية.

وذكرت تقارير صحفية أن الحارس الدولي يُفضل الرحيل عن ناديه في يناير الحالي وذلك بعد اسبتعاده عن المشاركة على حساب محمد أبو جبل الذي يقدم مستويات فنية جيدة في المباريات الماضية.

وأشارت تقلرير صحيفة إلى أن عواد يعلم صعوبة عودته لحماية مرمى فريقه بشكل أساسي خاصة بعد عودة محمود عبد الرحيم جنش للتدريبات الجماعية وقدرته على المشاركة في المباريات المحلية في الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير الصحفية أن عواد دخل في مفاوضات مع بعض الأندية خارج مصر خلال الأيام الماضية تمهيدًا لرحيله وإن كان يعلم بصعوبة ذلك يناير الحالي في ظل عدم قيد ناديه سوى لثلاثة حراس مرمى في القائمة الأفريقية التي يغيب عنها جنش بسبب إصابته السابقة بقطع في وتر أكيلس.
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