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شركة ياماها تحذر الناس من الاختباء داخل صناديق آلات موسيقية.. تعرف على السبب

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:57 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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حذرت شركة ياماها الناس من محاولة حشر أجسادهم داخل صناديق آلات موسيقية بعد التقارير التي ذكرت أن رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن فر من اليابان مختبئا داخل صندوق آلة موسيقية.

وقالت الشركة اليابانية على تويتر يوم 11 يناير كانون الثاني ”لن نذكر السبب، لكن هناك تغريدات عديدة عن الاختباء داخل صناديق آلات موسيقية كبيرة. التحذير بعد أي حادث مؤسف سيكون بعد فوات الأوان، لذا نطلب من الجميع عدم محاولة ذلك“.

وهرب غصن، المتهم بإخفاء دخله ونقل خسائر استثمارات لشركة نيسان وإساءة استخدام أموال الشركة، من اليابان في نهاية ديسمبر كانون الأول إلى لبنان. وتعهدت السلطات اليابانية بملاحقته وأصدرت أمر اعتقال دوليا له ولزوجته كارول.

ورفض غصن الكشف عن الطريقة التي تسلل بها من أمن المطار في اليابان أو تأكيد تقارير إعلامية عن تهريبه في طائرة خاصة من مطار كانساي في غرب اليابان مختبئا داخل صندوق كبير لمكبر صوت كان أكبر من أن يدخل في جهاز الكشف بالأشعة السينية.

وأفادت تقارير سابقة نفاها غصن بأنه أُخرج من منزله في طوكيو في صندوق آلة باس مزدوجة.

وشكرت ياماها، التي تصنع الآلات الموسيقية من البيانو إلى الباس المزدوج والطبول ومكبرات الصوت الكبيرة، الناس في تغريدة أخرى على تويتر على إعجابها بالتغريدة الأولى التي أعيد نشرها أكثر من 50 ألف مرة. وذكّرت متابعيها مرة أخرى بأن صناديق الآلات الموسيقية مصممة للآلات الموسيقية وليس البشر.
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