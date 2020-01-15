فان دي بيك : سأبقى في آياكس بنسبة 100%

أكد دوني فان دي بيك نجم خط وسط آياكس أمستردام الهولندي والذي يرغب ريال مدريد الإسباني في ضمه بشدة بأنه سيستمر في صفوف فريقه في الموسم الحالي وسط معلومات تؤكد قرب رحيله في الصيف المقبل صوب أحد الأندية الانجليزية يتقدمها مانشستر يونايتد.





وكشفت وسائل إعلام عالمية أن دوني فان دي بيك نجم خط وسط آياكس أمستردام الهولندي في طريقه إلى الرحيل عن صفوف فريقه بصورة رسمية في فترة الانتقالات الصيفية القادمة في يونيو المقبل.





وأكدت شبكة Sky Sports العالمية أن فان دي بيك يعتبر أحد النجوم المرشحين للانضمام إلى ريال مدريد في الموسم المقبل وأنه فكرة الرحيل عن صفوف آياكس أمستردام في الميركاتو الشتوي الحالي ملمحاً إلى رغبته في خوض تجربة اللعب في الدوري الانجليزي الممتاز خلال المستقبل.





وقال فان دي بيك في تصريحات نقلتها شبكة Sky Sports العالمية:"لقد قلت ذلك في الماضي، سأبقى في صفوف آياكس أمستردام في الموسم الحالي وربما في الموسم المقبل، المعلومات التي تربطني بالانضمام إلى ريال مدريد أو مانشستر يونايتد تبدو جيدة في نظر الكثيرين لكنها لا تثير اهتمامي في الوقت الراهن، سأبقى في آياكس هذا الموسم بنسبة تصل إلى 100%".





وأوضحت الشبكة العالمية أن فان دي بيك تواجد ضمن قائمة المرشحين للانضمام إلى ريال مدريد في الصيف الماضي، حيث تصل قيمة اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً إلى 58 مليون يورو.





وأشارت الشبكة العالمية إلى أن فان دي بيك سجل 8 أهداف في 26 مباراة خاضها مع آياكس أمستردام في مختلف المسابقات هذا الموسم.





يذكر أن عقد فان دي بيك مع آياكس أمستردام ينتهي في صيف عام 2022 وسط معلومات تؤكد رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع اللاعب بالإضافة إلى حصول الشياطين الحمر على أفضلية في الفوز بخدمات فان دي بيك على حساب النادي الملكي.



