وزارة الصحة ترد على استجواب الوزيرة فى البرلمان

رد مسئول بوزارة الصحة، على تعليق النائب محمد الحسيني مقدم الاستجواب ضد وزيرة الصحة بشأن تردي الوضع بمستشفى بولاق الدكرور، موضحا أن المستشفى بولاق الدكرور مهملة منذ أكثر منذ 17 عاما، ولم يرصد لتطويرها أي مبالغ.





وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن وزيرة الصحة رصدت نحو 150 مليون جنيه لتطوير المستشفى ضمن خطة "2019 – 2020"، حيث ستبدأ عملية التطوير الشهر المقبل وتستمر لمدة عام.





وعن تصريح وزيرة الصحة خلال جلسة الاستجواب بشأن أن 100% من أهالي بولاق الدكرور حصلوا على الخدمة الصحية، عقب، "مينفعش نسفه من الكلام"، مؤكدا أن كل أهالي بولاق الدكرور تم توقيع الكشف عليهم ضمن مبادرة 100 مليون صحة، وكل المواليد بالمنطقة وقع كشف ضعف السمع عليهم، معلقا: "مفيش طفل في بولاق الدكرور متكشفش عليه".



