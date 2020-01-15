"الفجر الفني" يكشف مفاجأة عروس ديفليه "مهند كوجاك"













علم 'الفجر الفني" من مصادره الخاصة أن الفنانة درة، ستكون مفاجأة ختام فاشون شو مصمم الأزياء مهند كوجاك والمقرر إقامته غدا بتحدي الفنادق الكبري وتكون عروس الفاشون بالرغم من التكتم الشديد عن مفاجأة الفاشون شو.وشاركت الفنانة بشرى، مجموعة من الصور من حفل عيد ميلاد الفنانة التونسية درة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وكان أبرز الحضور الفنانة يسرا، دنيا سمير غانم وزوجها الأعلامي رامي رضوان، ديانا هشام، بسمة، أمير شاهين، أحمد رزق، ريهام عبدالغفور، حازم سمير وهند عبد الحليم.وعلى سياق آخر يعرض حاليا للفنانة درة في صالات السينما، فيلم "يوم وليله"، ويشاركها في بطولته الفنان خالد النبوي، و درة، وخالد سرحان، وحنان مطاوع، وميدو عادل، وحمزة العيلي، تأليف يحيى فكري، إخراج أيمن مكرم.والجدير بالذكر أن آخر أعمال درة الدرامية، مشاركتها في مسلسل" بلا دليل "، والمسلسل تم عرضه مؤخرًا على قناة"cbc"، وهو بطولة خالد سليم،هاجر الشرنوبي،درة،ديانا هشام، عمر الشناوي،أشرف زكي، حازم سمير،نيكولا معوض، إسلام جمال،والمسلسل من تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي، إنتاج سينرجي.