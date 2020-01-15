كليب أصالة الجديد "شامخ" يقترب من 4 ملايين مشاهدة (فيديو)





حققت أغنية "شامخ" لأصالة، عدد مشاهدات قياسي عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.





ولم تمضى أيام قليلة على إذاعة الكليب، وقد حقق أكثر من 3,828,314 مشاهدة.





"شامخ" أغنية باللهجة الخليجية، وهي من كلمات الأمير بدر بن محمد، ألحان عبد العزيز المعنى وتوزيع منتصر محمد علي، وفيديو الأغنية من إخراج نهال نبيل.





جدير بالذكر أن أصالة كانت قد أعلنت عن إنفصالها عن طارق العريان بشكل رسمي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور إنستجرام.







