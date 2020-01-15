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"داعية": النبي استعاذ من "فجأة الشر" ونهانا عن تمني الموت

الأربعاء 15/يناير/2020 - 07:23 ص
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مبروك عطية
مبروك عطية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن النبي استعاذ من فجأة الشر، فكان يقول: "اللهم أني إسألك فجأة الخير وأعوذ بك من فجأة الشر"، كما إستعاذ من طارق الليل إلا طارق أتى بخير، ونهانا عن تمني الموت.

وأشار "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن الحياة الدنيا دار ابتلاء، ليقاطعه شريف عامر: "طب شايل ورد ليه"، ليرد "عطية": "ربنا خلقها جنة والناس اللي بهدلوها".

وأضاف أن النبي استعاذ من الموت الفجأة، منوها بأنه لا يستعيذ من الموت، ولكن من الفجأة، منوها بأن المرض الشديد هو رسول الموت، موضحا أن الصابر هو من لا يعرف همه يعتقد أنه سعيد.
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